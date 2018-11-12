Kamyon kazası yaşlı çifti birbirinden ayırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun kontrolden çıkarak dağlık alana çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kovanların yola saçıldığı talihsiz olayda, birlikte yola çıkarak kaza geçiren yaşlı çiftten biri olay yerinde öldü, diğeri ise hastanede halen yaşam mücadelesi veriyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre kaza, dün saat 20.45 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Arif Süzen (65) yönetimindeki 42 UB 016 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, seyir halinde olduğu sırada sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dağlık alana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kovanlar yola saçılırken, kamyon da kullanılamaz hale geldi. Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Hülya Süzen (63) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Arif Süzen ise ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının cesedi ise gerekli incelemeler sonrasında Sütçüler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen sürücü ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.