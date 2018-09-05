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05 Eylül 2018 18:22

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’dan Isparta ziyareti

Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) Orgeneral Ümit Dündar Isparta’yı ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’dan Isparta ziyareti

05 Eylül 2018 18:22


Askeri birlikleri denetlemek ve incelemek üzere Isparta’ya gelen KKK Orgeneral Ümit Dündar incelemelerinin ardından Isparta Valiliği’ne gelerek Vali Günaydın ile bir süre görüştü. Valilik girişinde Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Orgeneral Dündar ardından Valilik Şeref defterini imzaladı.


Ziyaret dolayısıyla Orgeneral Dündar’a teşekkür eden Vali Günaydın Isparta hakkında bilgi verdi. Isparta’da olmaktan memnun olduğunu ileten Orgeneral Dündar ise Vali Günaydın’a Kara Kuvvetleri Komutanlığı şilti takdim etti.




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