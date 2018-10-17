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‘Karım kayboldu' diye polise gitti, çelişkili ifadeler cinayeti ortaya çıkardı

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı.

Isparta'da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta'da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu-Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu' diyerek, kayıp müracaatında bulundu. Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.'nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi.


Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.


Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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