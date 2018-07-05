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05 Temmuz 2018 19:45

Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Isparta’da oynadığı parkta başını kaydırak korkuluğuna sıkıştıran 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

05 Temmuz 2018 19:45


Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi’ndeki Gaziler Parkı’nda oynayan 8 yaşındaki Yunus Emre Çelebi, bir anda başını üzerinde bulunduğu kaydırağın demir korkuluklarına sıkıştırdı. Tüm çabalarına rağmen başını bulunduğu yerden çıkaramayan 8 yaşındaki çocuk, arkadaşlarından yardım istedi. Çabalar sonuç vermeyince durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kaydırak korkuluğuna başını sıkıştıran çocuğu demirleri genişleterek bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışması sonrasında kaydırağın genişletilen demiri ekipler tarafından tekrar eski haline döndürüldü. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk ise evine gitti.




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