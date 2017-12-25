Kaymakam Akdaş, öğrencileri ağırladı

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet Etkinliğinin Arttırılması” projesi kapsamında Eğirdir’e ziyarete gelen öğrencileri, Kaymakam Abdullah Akdaş ağırladı. Akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Akdaş, dezavantajlı çocuklar için yürütülen bu programın çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlanması, okul başarılarının arttırılması ve sosyal hayatlarına önemli faydaları olacağını söyledi. Akdaş, “Devletimiz bu durumdaki çocuklarımıza maddi, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda destek olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyor” diye konuştu.

Yemeğin ardından Kaymakam Akdaş’la sohbet eden öğrenciler, daha sonra Antalya’ya dönmek üzere ilçeden ayrıldılar.