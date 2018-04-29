Kazı kazandan 200 bin TL Isparta’ya çıktı

Kazı kazan oyununun büyük ikramiyesi Isparta’ya çıktı. Mimar Sinan Camii yakınlarındaki Milli Piyango seyyar bayisi Erkan Erküçük’ün sattığı kazı kazandan çıkan 200 bin TL’lik ikramiye herkesi şaşkına çevirirken, kazanan kişinin ev almak istediği öğrenildi.

Kazanan kişiye hayırlı olsun dileklerini ileten Erküçük, “Bizi de gönüllemelerini isterdik. Hayırlısı olsun, inşallah biz böyle ikramiyeler vermeye devam edeceğiz. Isparta’da Erkan abi her zaman kazandırır, bunu unutmasınlar” dedi.

15 yıldır seyyar bayilik yaptığını dile getiren Erküçük, "Son 1 yıldan bu yana kazı kazanda üç tane büyük ikramiyeyi, 10 bin, 20 bin ve yeni çıkan 200 bin TL büyük ikramiyeyi Isparta’ya kazandırdık. Türkiye’nin kazı kazanda en büyük ikramiyesi olan 200 bin TL tek olup, Ispartamıza çıkmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah, ikramiyelerimizin de gerisi gelecektir. Ispartamız bu konuda çok şanslı ikramiye bakımından. Piyangoda olsun, şans oyunlarında olsun devamlı olarak ikramiye vermekteyiz" diye konuştu.

“200 bin TL Isparta’ya mı, bize mi çıkacak dedik ama gerçekten de çıkıyor”

En büyük kazı kazan ikramiyesi olan 200 bin TL’nin genç bir talihli tarafından kazındığını anlatan Erkan Erküçük, “Genç bir delikanlı geldi, kazıdı. 200 bin TL çıktığına o da inanamadı, biz de inanamadık. Çünkü genelde 20 bin, 20 bin ve yanında 200 bin TL olduğu için bir numaradan şaşırıyorlar insanlar, bilemiyorlar. Biz de şaşırdık, tereddüt ettik, acaba böyle mi diye. Bu durum 20 milyonda bir ihtimal olduğu için ‘Isparta’ya mı, bize mi çıkacak’ dedik, ama gerçekten de çıkıyor. Yani bu konuda kendi gözümüzle gördüğümüz için ‘Çıkmıyor’ diyenlere bu ikramiyelerin de var olduğunu söylüyorum. Bu konuda hiçbir hile ve hurda yok kesinlikle” dedi.

Kazı kazan konusunda 6 ayda bir seri üretiminin yapıldığını ve bu üretimde kazı kazan kartlarının arka kısmında bulunan miktarlarda ikramiye bulunduğunu dile getiren Erküçük, “Bunlar, desteler halinde ve seri olarak basılmaktadır. Daha sonra yurt dışında basılan bu kazı kazan kartları Türkiye’ye ulaştırılmaktadır. Her bir seride belli bir ikramiye adeti vardır. Bu ikramiyeden sonra basımı değişmektedir. Aynı ikramiyeler yeniden başka bir seride düzenlenmektedir” şeklinde konuştu.

Erküçük, ikramiyeyi kazanan kişinin ev almak istediğini sözlerine ekledi.