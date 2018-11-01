Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde kerevit av yasağı başladı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, su ürünleri türlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için kerevit av yasağının bugün itibariyle başladığını bildirdi. Avcılara av yasağı konusunda uyaran Turgut, yasağa uymalar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını söyledi. Turgut, "Bütün iç sularda 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Bu kapsamda Eğirdir Gölümüzdeki su ürünleri türlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için getirilen bu yasaklara uyulması ve gölde etkin bir korumanın yapılabilmesi için yasaklara aykırı hareket edenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ait 0 246 311 40 35 numaralı telefon numarasına ihbarda bulunulması son derece önem arz etmekte. Yasağa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacak” dedi.