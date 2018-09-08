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08 Eylül 2018 10:00

Kiralık makam aracını şoförü ile birlikte iade edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamuda tasarrufa gidilmesi konusunda yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, kullandığı kiralık makam aracını şoförü ile birlikte iade etme kararı aldı.

Kiralık makam aracını şoförü ile birlikte iade edecek

08 Eylül 2018 10:00

Bolat, “Devletimize lazım olan bize haramdır dedik ve böyle bir karar aldık” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı tasarruf açıklamasının ardından derhal harekete geçtiğini kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, “Ülkemizin içinde bulunduğu durumdaki ekonomik tasarruf tedbirlerine biz de Isparta İl Genel Meclisi Başkanlığı olarak Bakanımızın çağrısına destek verdik. Devletimizin her zaman yanındayız. Kiralık olan araç ve şoförümüzü iade ettik. Artık bundan böyle çalışmalara kendi şahsı aracımla, şoför kullanmadan katılacağım. Umuyorum ki Bakanımızın bu çağrısına Ispartamızdan verilen destek giderek artacaktır” ifadelerini kullandı.


Başkan Bolat’ın 2014 yılından itibaren kullandığı ve aylık ödemesi 2 bin 400 TL olan kiralık aracına belli periyotlarla fiyat artışı yapılıyordu.




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