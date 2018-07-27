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27 Temmuz 2018 14:06

Komando teğmenler brövelerini aldı

Isparta’nın Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamlayan 327 asteğmen brövelerini taktı.

Komando teğmenler brövelerini aldı

27 Temmuz 2018 14:06


Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 12 haftalık temel kursa katılan 327 asteğmen brövelerini taktı. 371’inci Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu kapanış töreni Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapıldı. Törende Şahit Timi’nin yerini almasının ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir konuşma yaptı. Bozdemir, "Komuta etmekten gurur duyduğum Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ailesi olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve komando camiasına yeni komandolar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’in konuşmalarının ardından mezun olan kursiyerler adına konuşmayı Piyade Asteğmen Nurullah Dadal yaptı. Dadal’ın konuşmasının ardından dönem birincisi Piyade Asteğmen Mustafa Boyacı yaş kütüğüne ismini çaktı.


371’nci Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu mezuniyet töreni dereceye giren, kursta başarılı olan kursiyerlere diploma, bröve ve ödüllerinin verilmesiyle devam etti.



Gösteriler büyük alkış aldı


371’inci Dönem Asteğmen Komando Temel Kursu mezuniyet töreninde kahraman komandolar nefesleri kesen gösteri yaptı. Gösterilerin sonunda Türk bayrağı ve "Komandoyuz Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız", "Ordu Milletin Özüdür" "Orduya Sadakat Şerefimizdir" yazılı pankartlar açan kahramanlar, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.




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