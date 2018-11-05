Komandolar çocukları ağırladı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Isparta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocukları ağırladı.

Isparta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı'nın daveti üzerine Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ettiler. Ziyarette çocuklar askeri araçları ve askeri teçhizatları yakından görme fırsatı buldular.

Isparta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi yetkilileri, "Ordumuzun, gözbebeği askerlerinin yetiştirildiği Eğirdir Dağ Komando Okulu'na davet edildik. Çocuklarımızın, Subay, Astsubay ve Erbaş abilerini rol model olarak görerek hayatlarının dönüm noktasını yaşatmalarına vesile olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki komutanlarımıza teşekkür ederiz" dediler.