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16 Haziran 2017 14:16

Kontrolden çıkan araç Süleyman Demirel heykeline çarptı

Isparta’da kontrolden çıkan otomobil, 9.

Kontrolden çıkan araç Süleyman Demirel heykeline çarptı

16 Haziran 2017 14:16

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kent meydanında bulunan heykeline çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi’nde seyir halinde olan Bayram Memiş (36) kontrolündeki 03 FZ 546 plakalı otomobil, sabah 06.30 sıralarında Kaymakkapı Meydanı’na geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kent merkezindeki heykeline çarptı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası heykelin kaidesinde küçük çapta hasar oluşurken, otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.




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