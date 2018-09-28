Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Isparta - Afyonkarahisar Karayolu'nun 18.kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G. yönetimindeki 15 AL 399 plakalı kamyonet Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücünün kontrolünden çıkarak İğdecik Köyü yakınlarında devrildi.

Devrilen araç orta refüjde yan yattıktan sonra durabilirken, sürücü Ramazan G. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk olarak herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı gerekçesiyle tedaviyi kabul etmeyen sürücünün daha sonra hastaneye başvurduğu öğrenildi.