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22 Kasım 2017 18:46

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, sürücü ağır yaralı

Isparta’da kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, sürücü ağır yaralı

22 Kasım 2017 18:46


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Sağlık Ocağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa O. yönetimindeki 32 LN 872 plakalı otomobil, 207. Cadde üzerinden 202. Cadde istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.


Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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