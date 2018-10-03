Köyde öküz saldırısına uğrayan kadının kızı, hayvanın sahibinden şikayetçi olacak

Isparta'nın Aksu ilçesinde başıboş gezen öküz tarafından saldırıya uğrayan 77 yaşındaki kadın 1 haftadan bu yana yoğun bakımda cihazlara bağlı yaşıyor. Saldırıya uğrayan kadının kızı Meryem Öcal, hayvanın köyde başıboş dolaşmaya devam ettiğini, buna karşın hiçbir önlem alınmadığını ileri sürdü. Öcal, hayvan sahibinin de komşuları olmasına rağmen kendilerini bir kez dahi aramadığını dile getirerek konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi.

Aksu'nun Koçular köyünde başıboş vaziyetteki öküzün saldırdığı 77 yaşındaki Gülsüm Köse'nin kızı Meryem Öcal, annesinin durumunu haber aldığında fenalık geçirdiğini belirterek, hala hiçbir önlem alınmadığını kaydetti.

Annesinin cihazlarla yaşamını sürdürdüğünü belirtilen Öcal, "Bu olay oldu, daha sahibi bir sefer bizi arayıp da ‘Geçmiş olsun. Abla nasıl' demedi, arayıp sormadı. Sahibi, bu olayı yapan hayvanı daha hala satmamış, köyde duruyor. Hiçbir önlem de alınmamış. Daha önce başka birilerini de yaralamış. Bizim başımıza gelen bu şey başkasının başına gelmesin. Bunun cezası neyse çeksin. Biz sahibinden davacı olacağız" dedi.

Öcal, "Annem, geçen Perşembe günü saat 12.30 sıralarında bahçeden geliyormuş. Köydeki Kocataş mevkiinde yoldan geçerken annemin arkasından gelen hayvan itiyor. İttikçe itmiş ve anneme saldırınca şuurunu yitirmiş. Bu sırada yoldan geçen 22-23 yaşlarında bir genç, bir ayakkabı buluyor ve ileriye bakınca annem ve öküzü kanlar içinde görmüş. ‘Ne oldu sana teyze?' diye sorduğunda, annem ‘Emin'in tosunu beni süstü, parçaladı' diye cevap vermiş. O genç, hemen koşa koşa köy muhtarına gidiyor ve muhtar da gelerek durumu 112 acil servis ekiplerine bildiriyor. Muhtar o sırada oradakilere, ‘Koşun, Gülsüm yengeyi tosun süsmüş' diyor. Herkes annemin o halini görüyor. Annemin üzerinde kan bulaşmayan ve kanamayan yeri kalmamış. Oradan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra annem ambulansla Eğirdir'deki hastaneye götürülüyor."

"Annem kendindeyken ‘Kızım, Emin'in tosunu beni süstü, onu dava edin' dedi"

Durumun haber verilmesinden sonra fenalaştığını kaydeden Öcal, "Ben Eğirdir'de annemin yanına vardığımda; ‘Kızım beni tosun süstü dedi. Annemin durumu kötüleşince oradan Isparta merkezdeki Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk ettiler" diye konuştu.

Talihsiz kadın cihazlarla yaşıyor

Annesi Gülsüm Köse'nin daha sonra Isparta'daki hastaneye getirildiğini ve burada yapılan MR çekimi ve kontroller sonucu vücudunun birçok yerinde kırık ve yaralar oluştuğunu kaydeden Öcal, "Annemin kalça kemiği, boyun kemiği 2 yerinden, iman tahtası (kaburga kemiği) ve bel kemiği kırık durumdaydı. O sırada annemin şuuru da yerinde değildi. Kafasında yaklaşık 20-25 tane dikiş atıldı, neredeyse kafatası görünüyordu. Annemin tedavisini hastanede 2 saatte zor yaptılar. Sonra hemen yoğun bakıma aldılar. Kemiklerde kanama vardı. İlk gün annem olayı bize anlatıyordu ama ikinci günden sonra artık durumu iyice kötüleşti ve cihazlara bağlı bir şekilde yaşamaya başladı. Annem sonra bilincini yitirdi. Solunumla ilgili sıkıntıları var ve şu an solunum cihazına bağlı şekilde yaşıyor. Artık hafızası ve bilinci yerinde değil. Cihazla yaşıyor, mama veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Geçmiş olsun bile demedi"

Olayın üzerinden 7 gün geçmesine rağmen, hayvan sahibinin kendilerini bir kez dahi aramadığından yakınan Öcal, "Bu olay oldu, daha sahibi bir sefer bizi arayıp da ‘Geçmiş olsun. Abla nasıl' demedi, arayıp sormadı" dedi.

Annesine saldıran hayvanın halen köyde başıboş vaziyette gezdiğini belirterek, hiçbir önlem alınmadığını savunan Öcal, şöyle devam etti:

"Sahibi, bu olayı yapan hayvanı daha hala satmamış, köyde duruyor. Hiçbir önlem de alınmamış. Daha önce başka birilerini de yaralamış. Bizim başımıza gelen bu şey başkasının başına gelmesin. Bunun cezası neyse çeksin. Biz sahibinden davacı olacağız" ifadelerini kullandı.