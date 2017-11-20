Kuaförler artık sardece tıraş etmiyor

Isparta’da 12 yıllık erkek kuaförü olan Alican Aslan, son dönemde erkeklerin kadınlara göre daha profesyonel kişisel bakım hizmeti yaptırmaya başladığını söyledi. Uzun yıllardan bu yana erkeklerin saç ve sakal traşı için gittiği berberler ve erkek kuaförleri artık hizmet alanını da genişletmeye başladı.

Son dönemde bakımlarına git gide daha çok önem vermeye başlayan erkekler, artık saç ve sakal traşı yaptırmak için gittikleri yerlerden, maske ve cilt bakımı gibi hizmetleri de almaya başladı.

Erkeğin saç bakımının kıyafetinden itibaren başladığını ifade eden Isparta’daki 12 yıllık erkek kuaförü Alican Aslan, “Erkeğin saç bakımı kıyafetinden başlar. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bakımlı erkek her zaman kendini gösterir. Biz de berberler olarak elimizden geldiği kadar emeğimizi gösteriyoruz” dedi.

"Önceden taş tıraşı varmış, şimdi profesyonel hizmet var"

Erkeklerin önceleri daha basit ve sıradan hizmetleri almak için kendilerine geldiklerini anlatan Alican Aslan, “Önceden tas koyarak yapılan traşlar varmış ama şimdi artık müşteri geliyor ve telefonundan gösterdiği saç traşı modelini yaptırmak istiyor. Cilt bakımı – maske ve sıra dışı traşları yaptırmak istiyorlar. Biz de yapıyoruz ve elimizden geldiği kadar profesyonel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

" Randevulu olarak çalışılıyor"

Verdikleri hizmetler esnasında müşterilere randevulu şekilde bir traş imkanı sunduklarını ifade eden Aslan, “Saç ve sakal traşının yanında, bakım hizmetleri de sunduğumuz için bazen yetiştiremiyoruz, insanların ne isteyip istemediklerini de zaten geldiklerinde öğreniyoruz. O yüzden insanların sıra beklememeleri adına randevulu bir şekilde hizmet sunuyoruz. Bu sistem hem müşteri hem de bizce daha iyi oluyor” şeklinde konuştu.

Memnun kalan müşteri, taleplerini artırıyor

Gelen müşterilerin genellikle cilt bakımı ve maske yaptırmak için de rağbet gösterdiklerini kaydeden Aslan, “Müşteriler genellikle sivilce ve ciltlerindeki pürüzlerden dolayı geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar, siyah maske – cilt maskesi ve cilt bakımı yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da… Müşteriler memnun kaldıkları zaman tekrar bize geliyor, söylüyorlar ve bir dahaki seferde geldiklerinde daha farklı hizmetler almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Erkek kuaförü olarak hizmet verdikleri işletmelerinde profesyonel bir hizmet sunduklarını kaydeden Aslan, “Bayanlar yüzerine salatalık vb. sürmek gibi farklı şeyleri deniyorlar. Ancak biz, daha profesyonel şekilde hizmet veriyoruz. Siyah – yeşil kil maskesi, silikon maske gibi hizmetler sunuyoruz. Yüz ağdası yanak – boyun altı ve kulak bölümlerine ağda hizmeti de veriyoruz. Saç konusunda ise, artık kıvırcık saçlı erkekler de saçlarını düzelttirebiliyor. Maşa ile düzeltme yapabiliyoruz. 3 ay kalıcı kremle düzeltme gibi daha profesyonel şeyler sunuyoruz. Erkekler artık, bayanlara göre daha profesyonel kişisel bakım yapabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.

Isparta’da ilk defa bu şekilde bir erkek kuaförüne geldiğini aktaran üniversite öğrencisi Hakan Gün, “Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. İlk defa tavsiye üzerine yüz maskesi yaptırdım ve beğendim. Gayet güzel ve bundan sonra buraya geleceğim. Ben önceden berbere sadece saç için giderdim, şimdi artık cildime de bakım yaptırmaya başladım. Çünkü, artık yüzümde yağlanma olduğu için bu maske işe yarıyor. Bundan sonra da yaptırırım. Kesinlikle erkeklerin genelinde bir yağlanma sorunu oluyor ama bu maske işe yarıyor, bence herkes yaptırsın” dedi.