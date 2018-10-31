Kulede 52'nci metre, çelik çatı montajında sona gelindi

200 dönümlük alanda 100 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan ve tek kat üzerine inşa çalışmaları devam eden Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminalde 96 metre yüksekliğinde kültürel ve sosyal içerik barındıran kule inşaatında ise 52'nci metreye ulaşıldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Günaydın, çelik çatı sistemlerinin bitmek üzere olduğunu, kule yüksekliğinde ise 52'nci metreye ulaşıldığını söyledi. Günaydın, “Kulemizin en üst bölümü 17 metre yüksek tavana sahip olacak ve döner olarak inşa edilecek. Çelik çatı montajlarımızın da yüzde 90'lık bölümü bitmiş durumda. Üzerlerine yapacağımız kaplama sistemlerini gözden geçirdik. Çatılarımızda mimarimizin formu tasarımı tam manasıyla ortaya çıktı. Türk mimarisinin en güzel çağdaş tasarımı ortaya çıkmış durumda. Çok özel çalışmalar yapıldı. 200 dönümlük alan içerisinde kalan inşaat bölümümüzde en uç ile en baş arasında bir milim kod farkı bulunmuyor. Böyle bir çalışma Türkiye'de belki de ilk oluyor, en ufak bir rampa, en küçük bir basamak dahi yok, tamamen düz. Böylelikle vatandaşlarımız burada rahat olacak. Belli aralıklarla burada teknik heyetimizle incelemelerde bulunuyoruz. Isparta'da bugüne kadar yapılan yapılar arasında ekol bakımından en büyük eser niteliği taşımaktadır” dedi.

İnşaatın kaba çalışmalarının tamamen bitmiş durumda olduğunu, ince işçiliğe başlandığını kaydeden Başkan Günaydın, elektrik, havalandırma sistemlerinin bodrum katta bitirildiğini, en kısa sürede inşaatın yapımının tamamlanacağını aktardı. Yine açık otopark alanı ile çevre düzenlemesi çalışmalarının da start alacağından bahseden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Çevre kodları uygun hale geldi. Açık otoparkımız yeşil alanlı olacak. Aralarında 6 metre boşluklar ve kaldırımlar olacak aralarında da gül dikimi yapılacak. Gül içerisinde otopark olacak ve estetik olacak. Beton satıh görünmeyecek, estetik hale getirilecek. Estetik deyince bir şeyin çağdaş Türk mimarisi ekolünü kullanıyorsun. Türk mimarisi çok özel bir mimaridir. Bu mimari burada kullanılmıştır.

Bu inşaatımıza ziyaretler başladı. Burada üniversitemiz var. Burada uygulanan çelik sistemler şehrimizde yok. Ondan dolayı burayı gerek üniversite hocalarımız, gerekse ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerimiz burada incelemelerde bulunuyor, okullarında gördükleri teorik eğitimin, pratiğini burada inceleyebiliyor. Üniversitemizin de inceleme konusu olan bir yapı. Bundan sonra da üniversitelerimizin inceleyebileceği, yeni dönemde yeni projelerimiz var. Bu tesisimiz şehrimize ve Türkiye'ye hayırlı olsun temennilerinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.