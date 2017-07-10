Lavanta tarlasında model çekimi

Yılda 20 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarının yanı sıra model çekimlerine de sahne oluşturuyor.

Kişisel bakım ürünlerinden gıdaya kadar çok sayıda ürün elde edilebilen lavanta, hoş kokusunun yanı sıra görselliğiyle de fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor. Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyündeki tarlalar, firmaların model çekimleri için de doğal fotoğraf stüdyosu oluyor. Akdeniz bölgesinin en büyük e-ticaret kapasitesine sahip firması Vavin Giyim, bunu fırsat bilerek yaz kreasyonları tanıtımları için lavanta tarlasını tercih etti. Antalya’dan gelen modeller, lavanta tarlasına girerek objektiflere poz verdi. Yaklaşık bir saat süren çekimlerde modeller, kıyafetleri tanıttı.

"Dikkatleri buraya çekmek istedik"

İHA muhabirine konuşan firma yetkilisi Eren Dinçer, amaçlarının sadece çekim değil, Isparta’nın bu güzel değerini tanıtmak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl gül bahçelerinde de benzer bir çekim yaptıklarını kaydeden Dinçer, “Bu sene de lavanta bahçesinde çekim yaptık. Lavanta bahçeleri Isparta dışında öyle bir yankı uyandırdı ki, gelip görünecek bir güzellik var. Burada gelip lavanta çayınızı içip lavanta dondurmasını yiyip lavanta kokuları arasında çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. Biz de lavanta bahçelerini tercin ettik. Isparta’da bulunmamıza rağmen biz bile çok fazla bu güzelliklerin farkında değiliz. Biz de buraya gelerek Türk halkının dikkatini buraya çekmek istedik. Şu anda tam lavanta mevsimi. Herkesin buraya gelerek fotoğraf çekmesini güzel bir gün geçirmesini istiyoruz. Ziyaretçiler geldikçe yatırım da burada artacaktır. Lavanta kafeler oluşmaya başlamış. Etrafta çok insan var ki zaten turizm oluşmaya başlamış, Burada ileriki yıllarda butik otellerin oluşacağı kesin” diye konuştu.

"Güzel bir deneyimdi"

Antalya’dan gelen modeller de, “Burası müthiş bir yer. Fotoğraf çekinmek için çok uygun, Lavanta kokuları arasında çekim yapmak güzel bir deneyimdi. Herkesi bekleriz. Antalya’nın bunaltıcı sıcağından kaçmak çok güzel. Güzel bir pazar günü burada geçirilebilir” şeklinde konuştu.