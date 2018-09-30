Isparta'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla atarak otobüs durağına daldı. Trafik levhasını yerinden söken araç, durağı yerle bir ettikten sonra ters dönerken, olay yerine gelen polis ekibi yaralı ve sürücüleri bulamadı.

Kaza bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü belirlenemeyen 03 FK 007 plakalı lüks otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce yolun sağ tarafındaki trafik levhasına, ardından takla atarak halk otobüs durağına daldı. Lüks araç, ters vaziyette kaldığı durağı yerle bir etti.

Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde herhangi bir yaralı veya ilgiliye rastlayamadı.

Emniyet güçleri yaralı ve araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.