Mahkum ve Mahkum Yakınları Derneği'nden suçu önleme ve istihdam projesi çalışması

Kentte bir süre önce kurulan, mahkum ve mahkum yakınları için çeşitli etkinlikler düzenleyen dernek, bu kez Tarihi Üzüm Pazarı'nda başlatılan indirim günleri çerçevesinde stant açtı. Isparta Belediyesi tarafından Tarihi Üzüm Pazarı girişinde dernek için tahsis edilen alanda, çiçek ve peyzaj malzemeleri satışı yapan dernek yetkilileri, atıl durumda olan bölgeyi çiçek bahçesine çevirdi. Dernek tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde eski mahkumlar istihdam edilirken, elde edilen gelirlerin bir bölümü de yine dernek faaliyetleri için harcanıyor.

"Bizim derneğimiz yalnızca Türkiye değil, belki dünyada bir ilktir"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Mahkum ve Mahkum Yakınları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İlker Övey, "Derneğimiz yaklaşık 1,5 sene evvel kuruldu. Derneğimiz, suç ve suçlu oranını düşürmek amacıyla, ceza ve infaz kurumlarından tahliye olmuş, denetim hakkını kazanmış vatandaşlarımıza kalacak yer ve iş istihdamı sağlama projesiyle kuruldu. Bizim derneğimiz yalnızca Türkiye değil, belki dünyada bir ilktir. Kurumlar vergisine tabi, anonim şirket konumunda bir dernek olup, sadece çiçek satışlarımızla elde ettiğimiz gelirin bir miktarını mahkum aileleriyle paylaşıyoruz. Cezaevlerinde uzun zamandır parası yatmayan mahkumlarımıza da maddi destek sağlamaya çalışıyoruz. Geçen Ramazan ayında 35 mahkum çocuğuna derneğimizin gelirleriyle sünnet şöleni yaptık, Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'ın da büyük destekleri oldu. Bunun dışında gıda ve elbise yardımı gibi çalışmalarımız da yapılmaktadır" dedi.

"Eğer bize imkan verilirse, daha farklı yerlerde de bu tür güzelleştirme ve topluma kazandırma çalışmalarımız devam edecektir"

Yaklaşık 6 ay önce Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a projenin sunulduğunu anlatan Isparta Mahkum ve Mahkum Yakınları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İlker Övey, "Projemiz, ceza ve infaz kurumundan tahliye olmuş vatandaşlarımıza mesleğim olan çiçekçiliği öğreterek, onları topluma kazandırmak. Sağ olsunlar, belediye başkanımız bizim bu çalışmamıza ilgi gösterdi; projemiz dahilinde yer talep ettik. Atıl durumda olan Tarihi Üzüm Pazarı girişinde bize stant yeri tahsis ettiler, biz burayı adeta bir çiçek bahçesine çevirdik, kışın soğuk havalarda çalışamayacak durumda olan ayakkabı boyacısı arkadaşlarımıza da destek sağladık. Eğer bize imkan verilirse, daha farklı yerlerde de bu tür güzelleştirme ve cezaevinden çıkan arkadaşlarımızı topluma kazandırma çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

“Amacımız, cezaevinden tahliye olan insanlarımızın topluma kazandırılması ve çıktığında suça meyillenmemesi adına iş istihdamı sağlanmasıdır”

Ceza ve infaz kurumlarından çıkan insanların, sabıkalı olduğu için çoğu yerde iş bulamadığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Övey, “Bu insanlarımız toplum tarafından dışlanmaktadır, kendilerine iş verilmemektedir. Bu sebepten dolayı, bu insanlar tekrar suça meyillenip, cezaevine tekrar girmektedir. Bizim en başta istediğimiz, cezaevindeki arkadaşlarımıza öncelik tanıyarak topluma kazandırılması ve çıktığında suça meyillenmemesi adına iş istihdamı sağlanmasıdır. Belediye Başkanımız bu konuda çok duyarlı olduğu için bizim bu çalışmamızda elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Hükümetin ve büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendinin mahkum ve mahkum ailelerinin bu tür çalışmalarına verdiği büyük mücadele verdiği dönemde, belediye başkanımızın bu desteği de bizi son derece onurlandırmıştır. Şahsım ve derneğim adına kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Övey, kendilerine farklı yerlerde bu tür alanlar sağlandığı takdirde güzelleştirme ve istihdam çalışmalarının artarak süreceğini iletti.

“Isparta hatırası olarak artık standımızın önünde fotoğraf çektiriyorlar, bu da bizleri onurlandırıyor”

Kendilerinin stant açtığı arasta bölgesinin daha önceleri insanların bölgeden geçmeye çekindiği bir alan olduğunu, ancak kendilerinin bu alanı güzelleştirmesiyle artık şehir dışından gelenlerin orada çiçeklerle fotoğraf çekildiğini belirten Övey, “Burası daha önceleri akşamları insanların geçmeye çekindiği, korktuğu tarzda bir alandı. Ama burası güzelleştikten sonra artık öğrenciler, şehirdeki ve dışarıdan gelen insanlar, Isparta hatırası olarak artık standımızın önünde fotoğraf çektiriyorlar, bu da bizleri onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

"Böyle bir yer olmasaydı, belki tekrar cezaevine düşecektim"

Isparta Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce tahliye olduğunu dile getiren Soner Özdemir ise, “Isparta cezaevinden çıktım, derneğimize böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. İş imkanları sağlayıp, bizleri buralarda çalıştırıyorlar. Eğer böyle bir yer olmasaydı, belki tekrar cezaevine düşecektim. Bizleri kurtardığı için derneğimize ve Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'a çok çok teşekkür ederim” dedi.