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22 Ağustos 2018 12:51

Mangal ateşi 4 evi yaktı

Isparta’nın Atabey ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Mangal ateşi 4 evi yaktı

22 Ağustos 2018 12:51


Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Atabey Çeşme Mahallesi’nde Ali T.’ye ait evde kimse olmadığı sırada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine yangın mahalline gelen Atabey, Eğirdir ve Isparta Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren hummalı çalışmalar sonucu yangını söndürdü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evde kimse yokken çıktığı belirtilirken, mangal ateşinden dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




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