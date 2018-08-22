Mangal ateşi 4 evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Atabey Çeşme Mahallesi’nde Ali T.’ye ait evde kimse olmadığı sırada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine yangın mahalline gelen Atabey, Eğirdir ve Isparta Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren hummalı çalışmalar sonucu yangını söndürdü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evde kimse yokken çıktığı belirtilirken, mangal ateşinden dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.