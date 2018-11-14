MAREM'de duyusal analiz eğitimi yapıldı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (MAREM) “İç Pazar Tüketici Beğenisini Oluşturan Armut Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında eğitim verildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen “İç Pazar Tüketici Beğenisini Oluşturan Armut Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi” projesi, MAREM koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) işbirliğinde başladı. Proje kapsamında eğitimler de başladı. Üç aşamalı planlanan proje ile “tüketicinin beğendiği armut kalitesi”, tanımlanacak ve laboratuvardaki karşılıkları duyusal ve enstrümantal olarak belirlenerek, veri setleri oluşturulacak. Oluşturulan tüm bu veri setlerinin, seleksiyonların tüketici beğenisi doğrultusunda yapılmasına imkan sağlayarak, ıslah çalışmalarının başarısına katkı yapması hedefleniyor.