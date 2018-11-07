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Market önünde bırakılan simitleri çaldı

Isparta’da sabah erken saatlerde fırıncıların satılması için market önüne bıraktığı sıcak simitler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Isparta'da sabah erken saatlerde fırıncıların satılması için market önüne bıraktığı sıcak simitler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Simit hırsızlığı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Isparta Pirimehmet Mahallesi Özkanlar Kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren bir markette yaşandı. İddiaya göre, sabah erken saatlerde fırıncılar tarafından satışı yapılmak üzere market önünde poşet içerisinde 15 adet simit bırakıldı.


Bir süre sonra yolda ilerleyen kimliği belirsiz bir genç, poşeti alarak kayıplara karıştı. Simit hırsızlığı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen gencin yürüyerek market önüne geldiği görülüyor. Market önünde, poşet içerisindeki simitleri gören kimliği belirsiz genç etrafı kontrol ettikten sonra simitleri alıp kayıplara karışıyor.

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