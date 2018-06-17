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17 Haziran 2018 15:58

Merhum Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında törenle anıldı

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Merhum Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında törenle anıldı

17 Haziran 2018 15:58

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 3. yılı dolayısıyla memleketi İslamköy’de bulunan anıt mezarı başında devlet töreniyle anıldı


Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de, merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in mezarının yer aldığı Çalça Tepesi’nde düzenlenen devlet törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Rıfat Serdaroğlu ve Muhammet Kelleci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Demirel ailesi, sevenleri, dost, akraba ve yakınları katıldı.


Merhum Demirel’in anıt mezarına gül ve lavanta bırakılarak, alana gül suyu sıkıldı.


Demirel’in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.


Törende ayrıca, önceki Diyanet İşleri Başkanlarından Mehmet Nuri Yılmaz Kur’an-ı Kerim tilaveti sunduktan sonra dualar edildi.




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