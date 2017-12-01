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01 Aralık 2017 13:09

MHP Gelendost İlçe Başkanlığına Özbek, atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gelendost ilçe başkanlığına Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Özbek, atandı.

MHP Gelendost İlçe Başkanlığına Özbek, atandı

01 Aralık 2017 13:09


Isparta’nın Gelendost ilçesinde 42 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıklayan eski İlçe Başkanı Mehmet Över’den boşalan koltuğa, Gelendost Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Özbek atandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in imzası bulunan Kurucu Yönetim Kurulu listesi bugün sabah saatlerinde İl Başkanı İsa Yalçın tarafından yeni İlçe Başkanı Serhat Özbek’e verildi.


Gelendost MHP İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen görev yetki belgesi teslimine Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Şarkikarağaç İlçe Başkanı Mustafa Atılgan, yeni ilçe yönetimi kurucuları ve bazı partililer de yer aldı.



Yalçın: "Türkiye ile MHP’nin dert, tasa ve mutlulukları benzerlik arz eder"


Yetki belgesini yeni İlçe Başkanı Serhat Özbek’e veren İl Başkanı İsa Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Gelendost İlçe Teşkilatı’nın yeniden yapılandırmasını yaptık. Türkiye’de de, Milliyetçi Hareket Partisi’nde de önemli günler, önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de yaşanan olaylarla Milliyetçi Hareket Partisi bir benzerlik arz eder. Beraber dertlerimiz de, sıkıntılarımız da, tasalarımız da, güzel anılarımız da hep beraber olur" dedi.



Yeni yönetim


Öte yandan, MHP Gelendost İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetim listesi ise şöyle:


Serhat Özbek (Başkan), Hızır İlyas Düzgün, Ramazan Müminoğlu, Süleyman Adal, Osman Nuri Sağlam, Kutlay Ertunç, Mesut Dülger, İbrahim Öcal, Mehmet Korkmaz, Mesut Şen, Halil Uslu, İsmail Bıçaklı, Adem Akman, Ali Onar, Coşkun Altıntaş, İbrahim Özdamar.




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