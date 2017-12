Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim merkezini ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, merkeze girişinde çiçeklerle karşılandı. Derslikleri gezen ve kurs gören öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Genel Başkan Yardımcısı Durmaz’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, şu ana kadar 3482 öğrenciye ücretsiz kurs verildiğini söyledi.

Oğuzata’yı 8 yıl önce kurduklarını hatırlatan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Kurs yuvaları paragözü haline gelmiş. Yüksek bedellerle öğrencilerimizi, velilerimizi sıkıntıya sokuyorlar. Bazı velilerimizde asgari ücretli ve sıkıntı yaşıyor. Böyle olunca da geleceği parlak öğrencilerimizde okumakta, üniversiteye gitmekte sorun yaşıyor. Tarihten gelen bir isim olsun dedik ve Oğuzata’yı kurduk. Milli şuur içerisinde Atatürk’ü, devletini, milletini, bayrağını seven burada gençlerimiz kazansın üniversite okusun dedik. Bu niyetle çıktığımız yolda 3482 öğrencimize kurs verdik. Üniversiteyi bitirip te mimar, mühendis, avukat oldum diye beni ziyaret edenler oldu. Bundan sonra da bunu titizlikle devam ettireceğiz. Dinamik, genç ve idealist öğretmen arkadaşlarımızla bu kurslarımızı sürdürüyoruz, kendileri de çok büyük bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalışıyorlar. Oğuzata, genç dinamik, vatanını seven, memleketini seven hiçbir etnik gurubun, cemaat adı altında insanlarımızı mahveden guruplar, dışında biz bağımsız çok güzel öğrencilerimizin neticeleri ortaya çıkıyor. Bu arkadaşlarımız göreceksiniz üniversitede de çok başarılı olacaklar. En büyük sermaye, en büyük değer yetişmiş insandır. Eğer hiçbir paranız olmasa da, yetişkin insanlarınız olduğunda o ülkede her türlü zenginlik ortaya çıkar. Bunlar olsun diye Oğuzata’yı kurduk. Şu anda her şeyimiz var, hiçbir kimseye ihtiyacımız yok. Kendi yağımızla her şeyimizi hallediyoruz. Öğrencilerimizden de istirham ediyorum. Sizin için o kadar güzel sınıflar kurduk, eğitimci kadrosu oluşturduk. Sizlerden de bu konuya aşırı önem vermenizi ve çalışmanızı istiyorum, birinizin değil, hepinizin başarısını istiyorum. Bizler sizlere önem veriyoruz, sizlerde ülkemize önem verin ve çok çalışın” dedi.

Isparta’ya yaptığı bu ziyaretin en keyifli alanlarından birisini Oğuzata’da yaşadığını kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, “Oğuzata’da karşılaştığım manzara beni yanıltmadı. Cenabı Allah hiçbirinizi mahcup etmesin ve hepinizin gönlüne göre versin. Çok güzel bir tablo ve manzarayla karşılaştığımı ifade etmek isterim. Ülkelerin geleceğini teminat altına almak ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkün olabilir. Çok yakın zamanda hepimizin şahit olduğu dershaneler üzerinden ve başka sektörleri de birlikte değerlendirerek Türkiye’yi ele geçirme, değiştirme, dönüştürme gayretlerini yakın zamanda yaşadığımız kötü örneklerle bildiğimiz için bu konunun önemini sanırım hepimiz çok daha iyi idrak edebiliriz. Sizlerin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacak önce size, sizden sonra gelecek kuşaklara bu değerlere sahip olarak yetişebileceğiniz imkanı sağlamak bu ülke için en önemli icraatların başında gelmektedir. Bu nedenle ben bu kursun açılışında, kuruluşunda, hizmet vermesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın bey olmak üzere, meclis üyelerimize ve tüm bürokrat ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herhangi bir ücret almadan ve kitapları da ücretsiz dağıtmak suretiyle çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışına uygun olarak, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisini sergiledikleri için kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Burada çok önemli bir hizmeti gerçekleştiren öğretmenlerimize ayrı bir teşekkürü borç biliyorum, sizlere üstün başarılar diliyorum. Geleceğin lider ülke Türkiye’sinin mimarları olmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Buraya girerken gördüğüm tablo beni ayrıca duygulandırdı. Sizin gibi bu kurslardan yetişip, ülkenin değişik yerlerindeki fakülteleri kazanan geleceğe hazırlanan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin başarı ve gurur tablosunu gördüm. O da ziyadesiyle mutlu etti, umut ediyorum ki, bu kurslar bittiğinde her biriniz inşallah o tablolarda yer alacaksınız, sizin de fotoğraflarınızı orada görmek nasip olacak. Tekrar başarılar diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Oğuzata Eğitim Kültür Derneği Başkanı Yar. Doç. Dr. Aziz Şencan günün anısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a plaket takdiminde bulundu.