Durmaz, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geldi. MHP İl Başkanı İsa Yalçın başta olmak üzere parti teşkilatları ve MHP’li ilçe ve belde belediye başkanlarının da katıldığı program ilk olarak Isparta Belediyesinin Koçtepe Köyü Yolu üzerine 49 dönüm alana inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Açılışı 4 Kasım’da gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindekiler ardından Çünür Yenişehir’de inşaatı devam eden ve 200 dönüm alan üzerine kurulan Yeni Otogar ve Yaşam Alanı ile Oğuzata Eğitim Kurumlarında incelemelerde bulundu. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret eden Durmaz, hazırlanan ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler aldı. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ardından Etnografya Müzesini gezdi yine yapımına başlanan Ergenekon Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Durmaz’ın ziyaretleri arasında Türk Eğitim Sen Isparta Şubesi de yer alırken, burada Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Balaban ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, "Biz her zaman genel merkezimizle irtibatlıyız. Genel merkezimizde projelerimizi ve çalışmalarımızı takip ediyor. Genel Başkan Yardımcımız eksilerimizi, artılarımızı görmeye geldiler, tavsiyelerini alıyoruz. Bu ziyaret İl Başkanlığımızın düzenlediği genel bir ziyaret programı. Diğer belediye başkanlarımızı da ziyaret edecek. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın ziyaretleri bizim için bir onur olduğu kadar aynı zamanda da kendilerini bir bilgi kaynağı olarak görüyoruz" dedi.

"MHP’nin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinin tezahür ettiği bir il belediyemizi ziyaret ettik"

MHP İl Başkanlığının tertip ettiği, il, ilçe ve belde belediyelerini ziyaret amacı kapsayan bir buçuk günlük bir program çerçevesinde Isparta’da bulunduğunu söyleyen MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Böyle bir programı hazırlayan il başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımızın her kademesindeki değerli yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinin tezahür ettiği, en güzel örneklerinin görüldüğü bir il belediyemizi ziyaret ettik. Isparta’ya her bir geldiğimizde sayın başkanımızın önderliğinde meclis üyelerimizin ve belediye çalışanlarımızın Isparta’ya değer kattıklarını, şehrin sosyal yaşam seviyesini, refah seviyesini, yaşam standardını yükselttiklerini görmekten ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin ’üretken belediyecilik’ anlayışının özünde Isparta’nın kendisine tevdi edilen imkan ve kaynaklarını, kapasitesini sonuna kadar bir kuruşuna halel getirmeden yine Ispartalıların emrine sunmak gibi bir sorumluluğu bir hakkın yerine getirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz hem çalışmaları yerinde görmek hem istişarelerde bulunmak, teşkilatlarımızı ziyaret etmek maksadıyla geldik, gördüğümüz manzaradan son derecede mutlu olduğumuzu belediye başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın çalışmalarından gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tüm Ispartalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir, ziyaretlerini Kuleönü ve Sav Belediyeleriyle sürdürdü. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek burada İl Başkanı İsa Yalçın ve partililerle bir araya geldi güncel konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.