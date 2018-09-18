Milletvekili Gökgöz SDÜ'de

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ü ağırladı.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'yı ziyaret etti. SDÜ'nün teknik altyapısı hakkında bilgiler alan Gökgöz, Prof. Dr. Çarıkçı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in eşliğinde, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YETEM) ziyaret etti.

Doğu ve Batı Yerleşkesi'nde yapımı devam eden yatırımları da inceleyen Gökgöz, yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.