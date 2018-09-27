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Milletvekili Özel'den, Eğirdir'e bereketli olsun ziyareti

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Elma hasadının başladığı Eğirdir İlçesi’nde üreticilere bereketli olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Elma hasadının başladığı Eğirdir İlçesi'nde üreticilere bereketli olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Milletvekili Recep Özel, Elma hasadının başladığı Eğirdir'de üreticileri ziyaret etti. Elma bahçelerini inceleyen Özel, üreticilere bereketli olsun temennisinde bulundu. Bahçelerde elma toplayan Özel, üreticilerin sorunlarını dinledi. Özel, elmanın pazarlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı belirterek, Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesislerinde de incelemelerde bulundu.

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