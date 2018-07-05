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05 Temmuz 2018 18:23

Milli Eğitim’den velilere ‘Gerçeğe aykırı adres beyanı’ uyarısı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Dr.

Milli Eğitim’den velilere ‘Gerçeğe aykırı adres beyanı’ uyarısı

05 Temmuz 2018 18:23

Öğretim Üyesi Ahmet Yıldırım, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrenci kaydı yaptıracak olan velileri gerçeğe aykırı adres beyanına karşı uyardı.


Okulların kayıt döneminin başlamasıyla bazı velilerin gerçeğe aykırı adreslerle çocuklarını bazı okullara kaydettirmek istediklerini, kanunen suç olan bu duruma asla müsaade etmeyeceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, velilerin ve öğrencilerin mağdur olmamaları için böyle bir girişimde bulunmamaları gerektiğini açıkladı.


Tek tek incelenecek


Okullara kayıt yaptıracak öğrencilerin adres değişikliklerinin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve muhtarlar tarafından tek tek inceleneceğini ve gerçeğe aykırı adres beyanlarıyla ilgili kanuni ve cezai işlemlerin yapılacağını kaydeden Yıldırım, okulların öğrenci kontenjanlarının belli olduğunu ifade ederek, bunun dışında okullara öğrenci alınmayacağını ve adrese en yakın olan kontenjana uygun okullara kayıt yapılacağını iletti.


Kontroller, yıl boyunca sürecek


Eskiden beri okulların eğitim alanında ikamet eden aile ve öğrencilerin haklarını asla gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara çiğnetilmeyeceğini belirten Yıldırım, bu konudaki denetim ve kontrollerin yıl boyunca aksatılmadan devam ettirileceğini ve gerçeğe aykırı adreslerin hangi zamanda yapıldığının tespit edilmesi halinde, veli hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılacağını, öğrencinin de gerçek adresine yakın okula gönderileceğini kaydetti.


Son 3 günde 550 adres değişikliği beyanı yapılmış


Yıldırım, son 3 günde Isparta Merkezinde yaklaşık 550 civarında adres değişikliği beyanında bulunulduğunu ifade ederek, bu adres değişikliklerinden okul kayıtlarıyla ilgili olanların tamamının tek tek inceleneceğinin, sadece gerçek adres sahiplerinin kayıtlarının yapılacağını, velilerin cezai işlemler, öğrencilerin de mağduriyetle karşılaşmamaları adına herkesin kanunlara uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.


“Tüm okul ve öğretmenler değerli”


Yıldırım, son olarak Isparta’daki bütün okulların ve öğretmenlerin değerli olduğunu, okullar ve öğretmenler arasında ayırım yapmanın ilimizdeki eğitim ve öğretime olumsuz etki olacağını da sözlerine ekledi.




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