Miniklerden Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gezisi

Isparta Belediyesi'nin 49 dönümlük orman içerisinde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi minik öğrencileri ağırladı.

Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin konukları Yedişehitler İlkokulu birinci sınıf öğrencileri oldu. Beraberinde öğretmenleri ve sınıf anneleri ile birlikte 3 şube halinde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen minikleri kapıda Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın karşıladı. Merkezde incelemeleri esnasında karşısında minik öğrencileri gören Başkan Günaydın, çocuklarla sohbet etti. Günaydın, alanında profesyonelleşmiş 4 veteriner hekimin 24 saat esasına dayalı olarak merkezde görev yaptığını söylerken, yaralı, hasta veya aşısız sokak hayvanlarının kendilerine bildirilmesini istedi.