Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 02:01

Motosiklet Somali uyruklu kadına çarptı: 2 yaralı

Isparta’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaralandı.

Motosiklet Somali uyruklu kadına çarptı: 2 yaralı

09 Haziran 2018 02:01


Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz akşam saat 22.45 sıralarında İstanbul Caddesi Özkanlar Altgeçidi girişinde meydana geldi.


İddiaya göre, otogar istikametine doğru seyreden ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 72 AJ 564 plakalı motosiklet, geçişin yasak olduğunu belirten bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Somali uyruklu B.A.O.’ya çarparak kaza yaptı. Talihsiz kazada, henüs ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ile çarptığı Somali uyruklu kadın yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç