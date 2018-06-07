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07 Haziran 2018 20:29

Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta mitinginin ardından 9.

Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti

07 Haziran 2018 20:29

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İslamköy’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında Isparta’da miting düzenledi. Mitingin ardından İnce, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de bulunan anıt mezarına gitti. Kendini karşılayan vatandaşları selamlayan İnce, ardından Süleyman Demirel’in anıt inşaatının arasından mezara ulaşarak önce dua etti ardından çiçek bıraktı. Daha sonra projenin mimarlarından mezarın bitiriliş tarihiyle ilgili bilgi alan İnce, “Cumhurbaşkanı seçilmesi takdirde, inşallah mezarı açmak bana nasip olur” dedi.


Mezar ziyaretinin ardından Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni ziyaret eden İnce, burada müzenin içinde bulunan Süleyman Demirel dönemine ait birçok fotoğraf ve eser hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı adayı İnce daha sonra Burdur’a hareket etti.




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