Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Seymenoğlu, Isparta Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valiler Kararname ile Isparta'ya İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu atanırken, Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri Valisi olarak atandı.

15 Temmuz'da önemli çalışmalar yapmıştı

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2016 Temmuz ayında Isparta'ya atanmış, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain ve kanlı darbe gecesinde devletin bekası adına verdiği emir ve talimatlarla ülke gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını yürütüyordu

Diğer yandan, Isparta'nın yeni Valisi olarak atanan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu atandı. Seymenoğlu 2017 Haziran ayından bu yana Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ömer Seymenoğlu kimdir?

Isparta'nın yeni Valisi Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon, Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

“Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim” adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasındadır. 1 yıl süreyle İngiltere'de 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldı.

27 Haziran 1988 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.

18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken 20 Haziran 2017 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.