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02 Temmuz 2018 12:09

Murat Genç Milli Takımda

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü sporcusu Murat Genç, 7 bin 105 metrelik Korjenevskaya Dağı tırmanış ekibine seçildi.

Murat Genç Milli Takımda

02 Temmuz 2018 12:09


Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Temmuz-Ağustos 2018 tarihleri arasında, Pamir Dağları silsilesinde bulunan İsmail Somoni Dağı 7 bin 495 metre ve Korjenevskaya 7 bin 105 metre dağları için yapılan aday belirleme süreci tamamlandı. Faaliyetlere 23 sporcu başvuruda bulunurken Türkiye Dağcılık Federasyonu 2018 yılı Yüksek İrtifa Milli Takım Kadrosu Doğal Ortam Tırmanışları, Sağlık ve Laboratuvar Ortamı Değerlendirmesi başarılı bir şekilde tamamlandı.


Tüm değerlendirmeler sonrasında 2018 Yüksek İrtifa Milli Takımına ETUDOSD Kulübü’nün yetiştirdiği sporculardan Murat Genç de seçildi. Birinci ekip Korjenevskaya tırmanışını yaptıktan sonra İsmail Somoni zirvesine hava ve rota şartlarına bağlı olarak tırmanışın ikinci aşaması gerçekleştirilecek. Diğer ekip ise Korjenevskaya zirve tırmanışını yapacak.




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