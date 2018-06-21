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21 Haziran 2018 17:42

Nüfus Müdürlüğü’nün ‘Geçici Kimlik Belgesi’ mesaisi

ÖSYM tarafından 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan YKS’ye katılacak adayların ‘Geçici Kimlik Belgesi’ alabilmeleri için Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu mesaisi yapacağı belirtildi.

Nüfus Müdürlüğü’nün ‘Geçici Kimlik Belgesi’ mesaisi

21 Haziran 2018 17:42


Isparta’da Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün sınavın yapılacağı tarihlerde saat 07.00’den itibaren Cumartesi 17.00, Pazar ise 15.30’a kadar açık tutulacağı bildirildi.



Sınav günlerinde mesai yapacaklar


Konuya ilişkin Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 30 Haziran 2018 - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan sınav günlerinde nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için kimlik kartı başvurularının alınarak ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 30.06.2018 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 01.07.2018 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır” denildi.



‘İnternet üzerinden ücret yatırabilecekler’ hatırlatması


Açıklamanın devamında, “Ancak, 02.04.2018 tarihi itibariyle kimlik kartı ücretleri Vergi Dairesi Müdürlüklerince ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Bu nedenle; Vergi Dairesi Müdürlükleri ve anlaşmalı bankalar sınav tarihlerinde kapalı olacağından, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kartı ücretlerini Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr sitesi üzerinden yatırmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.




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