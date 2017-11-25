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25 Kasım 2017 01:09

O ‘maganda’ bu kez 13 mermi kovanı ile yakalandı

Isparta kent merkezinde iki gün önce kurusıkı silahla gelişi güzel havaya ateş açtığı öne sürülerek yakalanan üniversite öğrencisi, bu kez başka mahallede aynı şekilde havaya ateş ettiği gerekçesiyle tekrar yakalandı.

O ‘maganda’ bu kez 13 mermi kovanı ile yakalandı

25 Kasım 2017 01:09

İlk olayda tek mermi kovanıyla yakalanan şüpheli bu kez 13 adet mermi kovanıyla birlikte yakalandı.


Isparta Fatih Mahallesi’nde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafeler bölgesinde 2 gün önce havaya rasgele ateş açtığı gerekçesiyle polisin yakaladığı üniversite öğrencisi, bu kez başka bir mahallede benzer bir olaydan dolayı yakalandı.


İki gün önce aynı suçtan işlem yapılmıştı


Edinilen bilgiye göre, 22 Kasım 2017 akşamı 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 201.Cadde üzerinde kurusıkı silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla yakalanan F.Y. isimli üniversite öğrencisi, bu kez ikamet ettiği Çünür Mahallesi’nde, yine benzer bir olaydan dolayı yakalandı.


13 mermi kovanı ile yakalandı


Kurusıkı silahla, meskûn mahalde korku, panik ve endişe oluşturacak şekilde havaya ateş ettiği öne sürülerek yakalanan F.Y. isimli üniversite öğrencisinin yanında bu kez 13 adet mermi kovanı bulunduğu tespit edildi.


Emniyette gerekli ifadeleri alınan şüphelinin, daha sonra aynı suçtan dolayı tekrar adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.




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