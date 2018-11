Öğrenciler Twitter'dan davet etti, Başkan Günaydın çaya gitti

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter'den davet eden üniversite öğrencilerine akşam sürprizi yaptı.

Üniversite öğrencisi Demet Özkan, Başkan Günaydın'a Twitter'den ‘Başkanım çok yoğunsunuz biliyoruz, spora bile zaman ayırıyorsunuz. Öğrenciler olarak sizleri aramızda görmek isteriz' diye yazarak davet etti. ‘Tabi gençler siz çayı demleyince haber verin misafiriniz olalım' diyen Başkan Günaydın'a ‘Ciddi misiniz başkanım' diyerek cevap veren Demet Özkan ve arkadaşları karşılarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı görünce sevinçlerini gizleyemedi.

"Hiç beklemediğimiz bir şeydi"

Karşılarında Başkan Günaydın'ı gören Demet Özkan ve arkadaşları "Hiç beklemediğimiz bir şeydi" diyerek şaşkınlığını ifade ederken, kendisine ikram edilen çayı yudumlayan Başkan Günaydın da, "Gençleri özlemişim, talebe olasım geldi" diyerek gençlerle bir arada bulunmanın kendisi için de memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Twitter'dan Başkan Günaydın'ı davet eden Demet Özkan, "Dört senedir buradayım. Açıkçası böyle bir şey beklememiştik. Twitter'dan başkanımızı davet ettik, kendisi de bizi kırmayıp karşılık verdi. Şu anda yanımızda ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Bu kadar küçük bir yerde bu kadar çok gencimizle bir arada olabileceğimi tahmin etmiyordum"

Gençlerle bir arada bulunmanın memnuniyetini dile getiren Başkan Günaydın, "Gençlerimizle bir aradayım. Bugün siyasi bir konuşma, protokol konuşması yerle bir, burada yok. Gençlerimizle bir aradayım. Küçücük bir odada büyük bir gurup olarak oturuyoruz. Bu kadar küçük bir yerde bu kadar çok gencimizle bir arada olabileceğimi tahmin etmiyordum. Buraya geldim, çok memnun oldum. Arkadaşlarımız ailelerinden uzakta bir hasret hayatı da yaşıyorlar. Gençlerimiz beni karşılarında görünce beni de bir baba yerine koydular, bunun da farkındayım. Bu akşam birbirimizi unutmayacak tarzda hatıralarımız olsun. Gençlerimizin de fikirlerine başvuruyorum, onların fikirleri benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur, olmaya devam etmektedir. Her insanın bir idolü vardır, ben de talebelik yıllarım olan 45 sene öncesindeki durumumu hatırlayarak, onların şu anki duygularını da anlayabiliyorum. Gençlerimiz gelecekte hepsi ülkemize faydalı olacak kıymetler olarak yurdun her noktasına yayılacaklar. Bana bu daveti yapan gençlerimize teşekkür ediyorum, bu daveti önemli ve güzel buluyorum. Tüm arkadaşlarımıza hayatlarında başarılar diliyorum, hepsini evlatlarım olarak görüyorum" şeklinde konuştu.