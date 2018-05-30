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30 Mayıs 2018 15:19

Öğrencilere Kudüs anlatılıyor

Isparta’daki ortaokul ve liselerde Kudüs anlatılıyor.

Öğrencilere Kudüs anlatılıyor

30 Mayıs 2018 15:19


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) ’Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ projesi kapsamında gençlerde Kudüs bilinci oluşturma farkındalık çalışmaları Isparta’da devam ediyor. Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde Ramazan ayında devam eden ’Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ programı g Lokman Hekim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi.


Okulda öğrenim gören gençlere düzenlenen programda tüm detaylarıyla Kudüs anlatılırken, aynı faaliyetin il merkezindeki diğer ortaokul ve liseler ile Gençlik Merkezi’nde de devam ettiği belirtildi.


Isparta GHS İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nce yapılan açıklamada, “Isparta genelinde gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarımızı okullarda sürdürdüğümüz gibi Isparta Gençlik Merkezi’nde de gerçekleştiriyoruz. Medeniyetin başladığı yer, gökyüzünde yapılıp yeryüzüne indirilen yer, 124 bin peygamberin birçoğunun yaşadığı, hatta Peygamber Efendimizin hepsine namaz kıldırdığı yer olarak birçok yaşanmış olay ile ifade ettiğimiz ‘Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ programını haftanın belirli günlerinde gönüllü gençlerimizle birlikte ifa ediyoruz” denildi.




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