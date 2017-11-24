Öğretmen yetiştiren kurumda ’Öğretmenler Günü’ kutlaması

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğitim Fakültesi, Stratejik Düşünce Topluluğu ile Tiyatro Topluluğu ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ kapsamında bir kutlama programı düzenlendi.

Hafız İbrahim Demiralay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. SDÜ Kreş ve Anaokulunun “Neşeli Balıklar” ile “Parlayan Yıldızlar” sınıfı, seslendirdikleri “Bana Bir Masal Anlat Baba” ve “Sev Kardeşim” şarkılarıyla programa renk kattı.

"İnancınızla, çabalarınızla karşılaşacağınız engelleri ve zorlukları aşacaksınız"

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında şunları kaydetti: “Öncelikle sizlerin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Kutsal olarak gördüğüm öğretmenlik mesleğinin bir ferdi olmaktan ve öğretmen yetiştiren bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Fakülteler elbette kıymetlidir. Ancak öğretmen yetiştirmenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Farkında olsun olmasın herkesin hayatında öğretmenlerin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri yapan ve yıkan öğretmendir. O yüzden Sokrates’in tarif ettiği gibi ‘Dünyada her şeye kıymet biçilebilir ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez’ Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk de ‘Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sonuçları ancak irfan ordusuna bağlıdır’ demektedir. Dün olduğu gibi bugün de irfan ordularına ihtiyacımız var. Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması ancak eğitim ile mümkündür. Bugün ülkemizde bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ekonomi alanlarında bir gelişme yaşanacaksa bunu sağlayacak olanlar öncelikli olarak öğretmenlerdir. Çok kıymetli öğretmenlerim, bilmelisiniz ki sizler ülkenin vazgeçilmez bir unsurusunuz. Gelecek nesiller sizlerin eseri olacaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımızı inşa edecek olan sizlersiniz. Ben inanıyorum ki size verilen emekleri boşa çıkarmayacak çok başarılı öğretmenler olacaksınız. İnancınızla, çabalarınızla karşılaşacağınız engelleri ve zorlukları aşacaksınız. Atatürk’ün de belirttiği gibi yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.”

Öğretmenler odası skeci

Program kapsamında okunan şiirler ve söylenen türkülerle 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Tiyatro Topluluğu üyelerinin oynadığı “ Öğretmenler Odası” adlı skeç de renkli anlara ev sahipliği yaptı.