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18 Eylül 2017 12:57

Okul yolunda kaza: 2 ölü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çocuklarını okula götüren aile kaza yaptı.

Okul yolunda kaza: 2 ölü

18 Eylül 2017 12:57

Kazada anne ve çocuk öldü.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesinde yaşayan ve Atabey ilçesindeki Atabey Anadolu Lisesine yerleşen çocuklarını okula bırakmak için 32 EL 091 plakalı otomobil ile yola çıkan Erol ailesi, Beşevler mevkiinde baba Zafer Erol’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Keziban Erol (39) ve oğlu Abdullah Erol’un (15) yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Zafer Erol ise yaralı olarak Eğirdir Kemik Eklime Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.




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