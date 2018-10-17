Öldürdüğü eşi için kayıp başvurusunda bulunan koca tutuklandı

Isparta'da öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek üzere emniyete giden şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis cinayeti ortaya çıkardı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki Ferhat T., 15 Ekim'de eşi Ümmühan T. (22) ile konuşmak için arabayla Keçiborlu - Dinar yol ayrımına geldi. Burada eşiyle konuştuğu sırada tartışmaya başlayan Ferhat T., eşi Ümmühan T.'yi eşarpla boğarak öldürdü. Eşinin cesedini boş alana atan Ferhat T., olayın ertesi gününde Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek eşinin kayıp olduğu ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğündeki Cinayet Büro Amirliğinde ‘karım kayboldu' diyen Ferhat T.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, şahsı sorguya aldı. Emniyet güçlerinin yaptığı sorgulamada, Ferhat T.'nin, eşini öldürüp boş alana attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Polis güçleri, şüpheliyi daha sonra Keçiborlu Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Ferhat T.'yi gözaltına alan jandarma, gerekli işlemler sonrasında zanlıyı Keçiborlu Adliyesi'ne sevk etti. Keçiborlu Sulh Ceza Hakimliği'nde mahkeme çıkarılan Ferhat T.'nin tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevine gönderildi.

“Eşimi çok seviyordum, pişmanım”

Öte yandan, zanlının, mahkemede, eşiyle konuşmak için o bölgeye gittiğini, burada araç içerisinde tartışmaya başladıklarını ve daha sonra tartışmanın büyümesiyle birlikte eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Eşinin kendisini aldattığını öne süren ve mahkemede eşini çok sevdiğini söyleyen zanlının, cinayetten dolayı pişman olduğunu söylediği belirtildi.