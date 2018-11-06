Organ Bağışı Haftası'nda bağış çağrısı

Mustafa Yiğit, "Organ bağışı ve organ nakli hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir problem. Ülkemizde halen yaklaşık 28 bin kişi organ nakli bekliyor ve bu kişilerin tedavisi yalnızca organ nakline bağlı. Organ nakli olmadığı zaman, bu kişiler maalesef belli bir dönem sonrasında maalesef hayatlarını kaybetmektedirler. O yüzden bu konuya duyarlılık göstermek çok önemli" dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Isparta Şehir Hastanesinde stant kurarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan görevliler, standa gelerek bilgi almak isteyenleri bilgilendirerek, bağışta bulunanlara ise Organ Bağış Kartı veriyor.

Hafta kapsamında bir dizi etkinlik yapılarak, bağış konusundaki sayıyı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Mustafa Yiğit, "Bilindiği üzere, 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Biz de Isparta Şehir Hastanesi olarak, halkımızın bu konuda daha duyarlı olması adına bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Hastanemizde bir stant açtık, burada hem bağış kabul ediyoruz hem de bilgilendirme yapıyoruz. Aynı zamanda çeşitli okullarda eğitimler vererek, özellikle lise dönemindeki gençlerin bu konuda duyarlılık göstermelerini bekliyoruz ve istiyoruz" dedi.

"28 bin kişi organ nakli bekliyor ve bu kişilerin tedavisi yalnızca organ nakline bağlı"

Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Isparta Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Yiğit, "Organ bağışı ve organ nakli hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir problem. Ülkemizde halen yaklaşık 28 bin kişi organ nakli bekliyor ve bu kişilerin tedavisi yalnızca organ nakline bağlı. Organ nakli olmadığı zaman, bu kişiler maalesef belli bir dönem sonrasında maalesef hayatlarını kaybetmektedirler. O yüzden bu konuya duyarlılık göstermek çok önemli. Özellikle ülkemizde, cerrahi yönden organ nakli yönünden herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen bağışın azlığından dolayı maalesef organ bulamamaktayız. Organ bulamadığımız için de maalesef bu insanları kaybetmekteyiz. Bu konuda halkımızın duyarlı olmalarını ve organ bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Amacımız, kadavradan yapılan bağış ve nakilleri artırmak"

Organ naklinin 2 şekilde gerçekleştirildiğine değinen Yiğit, "Organ nakli, canlıdan ve beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden, yani kadavradan yapılabiliyor. Bizim en büyük isteğimiz, kadavradan yapılan organ nakillerini artırmak. Ülkemizde, özellikle canlıdan yapılan nakillerde çok başarılıyız ve sayı olarak da çok fazlayız. Ama Avrupa ülkelerinde ise bu durum tam tersi. Avrupa ülkelerinde daha çok beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ nakli yapılmakta. Bizim de amacımız, özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ naklini artırmak. Bu yönde de insanlarımızın organ bağışına karşı duyarlı olup, organ bağışında bulunmaları" ifadelerini kullandı.