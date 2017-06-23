Ormanların biyolojik bekçileri mücadeleye başladı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2004 yılından buyana ormanlarda çam keseböceği ile biyolojik mücadele kapsamında böcek üretimini tamamladı. Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi, merkez Sav kasabası Orman deposundaki laboratuvar ortamında bugüne kadar 130 bin adet predatör böceği üretildiğini söyledi.

12 bin faydalı böcek üretildi

2017 yılı içinde program dâhilinde 12 bin faydalı böcek üretimi yapıldığını belirten Tüfekçi, “Üretimin devam ettiği süreçte bir yandan da çam keseböceğinin yoğun olduğu alanlara salınarak biyolojik mücadele ayağında çalışmalar tamamlandı. Hayat süreci 3-4 yıl olan predatör (Calasoma sycophanta L.) erginleri ve larvalarının çamkese böceği larva ve pupaları üzerinde etkili olduğu biyolojik mücadelede yönteminde büyük önem arzediyor. Çam kese böceğinin keselerini yırtıp parçalayarak, tüketmek suretiyle tabiatta dengede kalmasına yardımcı oluyor” dedi.

Orman zararlısıyla mücadele

Calasoma erginlerinin günlük ortalama 7 adet çam kese böceği larvasını yediğini kaydeden Tüfekçi, “Bu durumda bir ergin yıllık ortalama 280, ömrü boyunca ise 840 civarında çam keseböceği larvası üzerinde etkili olmaktadır. Her bir dişi erginin yıllık ortalama 20-30 adet yumurta bırakarak; Yumurtadan çıkan larvalar da günde ortalama bir adet çam kese böceği larvası yemektedir. Ayrıca Calasoma larvalarının çam keseböceği pupaları ile beslendikleri de dikkate alındığında kitle üretimi için uygun ve konukçusu üzerinde de etkili bir tür olduğundan laboratuvar ortamında üretimini yapılarak, Bölge Müdürlüğündeki ormanların biyolojik olarak korunması için tabiata salınmaktadır.”