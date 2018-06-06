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06 Haziran 2018 08:48

Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bulunan kulaklıkta gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

06 Haziran 2018 08:48


Isparta’da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu, kulaklığın içerisine gizlediği eroin maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsleri üzerinde çalışma başlattı.


Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontroller yapan narkotik polisi, Antalya’dan Isparta’ya gelen otobüsteki H.A.’yı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontroller sonucu, H.A.’nın kullandığı otobüs kulaklığı içerisine gizlenmiş şekilde 2.59 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin H.A.’ya ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yaptıkları öğrenildi.




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