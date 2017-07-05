Otogara itiraz kararı üst mahkemeden döndü

Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, Belediye tarafından Çünür Mahallesi’nde yapılacak olan yeni otogar projesiyle yoğun olan bölgeyi daha da yoğunlaştırıp bunun gelecekte sorunlara yol açacağı gerekçesiyle Isparta İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Ancak mahkeme dosyadaki eksiklikler nedeniyle itirazı reddetti. Bir kez daha aynı mahkemeye itiraz başvurusu yapan Özdemir’in talebi, aynı yanlışlıkların yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

Bölge Mahkemesinden döndü

Bunu üzerine Özdemir, itirazını bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Davayı kabul eden Beşinci İdari Dava Dairesi, Isparta İdare Mahkemesi ’nin ikinci itiraz başvurusu sonrası davanın reddine ilişkin kararında usule uygunluk bulunmadığını bu nedenle kararın kaldırılarak dosyanın yeniden İdare Mahkemesi’nde görülmesini kararlaştırdı.

Davanın gerçeği çarptırıldı

Bu karar üzerine açıklama yapan Özdemir, "Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere, Belediye Başkanlığınca yapılacak olan yeni otogar inşası, yapım yeri yanlış olduğu gerekçesi ile tarafımdan iptali için yargıya taşınmıştı. Dava dilekçesindeki bazı teknik eksiklikler sebebi ile Isparta İdare Mahkemesince dilekçem ve davam reddedilmişti. Maalesef Belediye Başkanlığı tarafından davanın gerçeği çarpıtılarak, sanki, dava esastan görülmüş ve reddedilmiş şeklinde kamuoyuna lanse edilmişti. Nitekim tarafımca Isparta İdare Mahkemesince verilen ret kararına karşı bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur. Bu başvurum sonucunda Konya Bölge İdare Mahkemesi itirazımı yerinde bularak, Isparta İdare Mahkemesinin ret kararını kaldırmıştır. Böylelikle otogar inşası ile ilgili davanın esastan görülmesinin yolu açılmıştır. Umut ederim ki esastan görülecek davada Isparta İdare Mahkemesince Isparta’mızın geleceği adına yerinde ve isabetli bir karar verilecektir. Adalete olan inancım tam ve sonsuzdur" dedi.