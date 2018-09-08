Otomobil marketin içecek dolabına daldı: 3 yaralı

Talihsiz kazada biri sürücü, 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri’nin (İHA) edindiği bilgiye göre, Davraz Mahallesi 142.Cadde üzerinden Antalya yönüne seyreden Muzaffer G. yönetimindeki 64 BE 044 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek U dönüşü yapmak isteyen Şerafettin F. (65) idaresindeki 32 LE 725 plakalı otomobille Komando Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 32 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan marketin içecek dolabına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Şerafettin F. İle diğer araçta bulunan Müşerref G. (38) ve oğlu Y.E.G. (15) yaralandı.

Kaza sırasında içeride olan market sahibi duyduğu gürültüyle kendini dışarı atarken, market önünde başka birinin bulunmuyor olması da sevindirdi.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan birinde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğer yaralılar da 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.