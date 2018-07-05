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05 Temmuz 2018 15:18

Otomobil traktörle çarpıştı: 5 yaralı

Isparta’da Süleyman Demirel Havalimanı kavşağında traktörün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralandı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 5 yaralı

05 Temmuz 2018 15:18


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.45 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu Süleyman Demirel (SD) Havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Afyokarahisar istikametinden Isparta yönüne seyreden Levent Ergün V. yönetimindeki 34 UJ 7705 plakalı otomobil, kavşakta karşıya geçmek isteyen Rıfat E. idaresindeki 32 K 1066 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, sürücüler Levent Ergün V. ve Rıfat E. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Neriman V, Güzel E. ve Pınar Ü. olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.


Yaralılardan traktör sürücüsü Rıfat E.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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