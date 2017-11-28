Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:41

Otomobilin çarptığı anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Isparta’da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan anne öldü, 2 çocuğu ise yaralandı.

Otomobilin çarptığı anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

28 Kasım 2017 17:41


Kaza dün saat 08.30 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Mehmet B. yönetimindeki otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan anne Halise Özdamar ile iki çocuğuna çarptı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan 2 çocuğu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesine sevk etti. Kazada hayatını kaybeden anne ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, SDÜ Tıp Fakültesinde otopsisi yapılan annenin cenazesi ise Gelendost ilçesi Çaltı köyüne gönderildi.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan sürücünün ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç