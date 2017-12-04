Özel öğrencilerden ‘Farkındalık’ Sergisi

Isparta Özel Sosyal Hizmet Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen farkındalık sergisine gösterilen ilginin iyi durumda olduğunu belirten Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Necla Demir, “Amacımız engellilere karşı bir acıma duygusu oluşturmak değil, insanların onları anlamaları anlamalarını sağlayabilmek ve onlara karşı sevgi duygusu aşılayarak, onlara dikkat çekebilmek” dedi.

1 Aralık Cuma günü başlayan sergi kapsamında, 120 mevcudu bulunan okuldaki, yaklaşık 30 öğrenci ile velilerin desteğiyle yapılan el emeği ahşap boyama tepsiler, buzdolabı süsleri, keçeden yapılan çantalar, mozaik taş yapıştırma süsler ile tablolar görücüye çıktı.

Okul Müdürü Ceyda Öztaş, okulda gönüllü olarak görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Fevzi Taktak koordinesinde düzenlenen sergiden elde edilen gelirlerin ise yeni etkinlikler için kullanılacak olan malzemelerin giderlerinde kullanılacağı belirtildi.

“Bakmaları bile yeterli”

Tamamen terapi ve psikolojik destek maksadıyla yapılan ürün ve eserlerde herhangi sanatsal bir kaygı güdülmediğini ifade eden Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Necla Demir, bu kez ikincisi gerçekleştirilen serginin önümüzdeki süreçte büyüyerek devam edeceğini belirtti. 3 gün boyunca devam eden sergiye gösterilen ilginin iyi durumda olduğunu kaydeden Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Demir, “İnsanların genel olarak engellilere karşı duyarlı olduğunu düşünüyoruz. Bu sergiyi düzenlemekteki asıl amacımız, engellilere dikkat çekebilmekti ve gayet iyi bir şekilde de bunu başardığımıza inanıyoruz. Buradan gelip geçerken insanların buradaki eserlere bakmaları, görmeli bile bizim için yeterli” dedi.

“Amacımız acıma duygusu oluşturmak değil”

Asıl amaçlarının engellilere yaklaşım konusunda farkındalık oluşturabilmek olduğunu dile getiren Demir, “Amacımız engellilere karşı bir acıma duygusu oluşturmak değil, insanların onları anlamaları anlamalarını sağlayabilmek ve onlara karşı sevgi duygusu aşılayarak, onlara dikkat çekebilmek” diye konuştu.

“Özel eğitime ihtiyaç duyan engellileri muhtaç olmaktan kurtarmak için çalışıyoruz”

Genel manada insanların, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri anlamalarını hedeflediklerini aktaran Demir, “Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri, birilerine muhtaç olmaktan, bağımlı olmaktan kurtarmak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin görebilmelerini sağlamak adına özveriyle çalışıyoruz. Merkezimizde işitme engelli, zihinsel engelli, yaygın gelişimsel bozukluğu bulunan engelli grupları, özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler ve fiziksel engellilere yönelik eğitim çalışmaları yürütülüyor. Kısaca, görme engelliler dışında tüm engelli gruplarına eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.