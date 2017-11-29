Perde montajı yaparken düşen ofis çalışanı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göller Bölgesi Teknokenti’ne yeni taşındıkları öğrenilen özel bir Ar - Ge firmasında çalışan Ahmet Behlül D., ofis içerisinde perde montajı yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra tedbiren ambulansla SDÜ Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.