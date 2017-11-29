Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:48

Perde montajı yaparken düşen ofis çalışanı yaralandı

Isparta SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti’ndeki özel bir firmanın ofis bölümü içerisinde perde montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Perde montajı yaparken düşen ofis çalışanı yaralandı

29 Kasım 2017 14:48


Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göller Bölgesi Teknokenti’ne yeni taşındıkları öğrenilen özel bir Ar - Ge firmasında çalışan Ahmet Behlül D., ofis içerisinde perde montajı yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra tedbiren ambulansla SDÜ Tıp Fakültesi’ne sevk ettiler. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
11
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    11°C
  • Pazar
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç